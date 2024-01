Im Dezember 2023 wird die Inflationsrate in Deutschland, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich 3,7 Prozent betragen. Auch gegenüber November 2023 ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) mit einem leichten Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zu rechnen. Für das Gesamtjahr 2023 wird eine durchschnittliche Inflationsrate von rund 5,9 Prozent prognostiziert.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mussten im vergangenen Jahr die zweithöchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung hinnehmen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt um 5,9 Prozent. Dieser Anstieg folgt auf eine Teuerungsrate von 6,9 Prozent im Jahr 2022, dem bis dahin höchsten Wert im wiedervereinigten Deutschland, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Die höchste jährliche Inflationsrate in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde 1951 mit 7,6 Prozent verzeichnet. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Methoden zur Berechnung der Inflation seitdem geändert haben. Im Jahr 2021 verzeichnete Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, einen durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 Prozent.

Der deutsche Leitindex DAX hat nach Bekanntgabe der jüngsten Inflationsdaten leicht nachgegeben. Aktuell notiert er 0,12 Prozent im Minus bei 16.519 Punkten.

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion