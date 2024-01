Die vierteljährliche Dividende soll auf 25 Cents pro Aktie fast halbiert werden, erklärte CEO Tim Wentworth am Donnerstag. Das Management will den Cashflow stärken und Kapital für Investitionen in das Apotheken- und Gesundheitsgeschäft freisetzen. "Wir evaluieren alle strategischen Optionen, um einen nachhaltigen, langfristigen Shareholder Value zu schaffen, wobei wir uns auf rasche Maßnahmen zur Kostenreduzierung und zur Steigerung des Cashflows konzentrieren."

Beim Quartalsgewinn übertraf die zweitgrößte Apothekenkette die Erwartungen der Analysten. Ein Erfolg, der vor allem auf das effektive Sparprogramm und gestiegene Arzneimittelpreise zurückzuführen ist.

Aktie auf Turnaround-Kurs?

Die Walgreens-Aktie liegt kurz vor US-Börsenstart mit mehr als vier Prozent im Minus. Innerhalb eines Monats hat die Aktie eine Aufholjagd gestartet und mehr als 20 Prozent hinzugewonnen. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie allerdings fast ein Drittel an Wert verloren.

Grund für den Abwärtstrend im Jahr 2023 waren vor allem die harte Konkurrenz, sinkende Einnahmen aus COVID-Impfstoffen und Tests sowie verringerte Konsumausgaben. Das Unternehmen machte unrentable Filialen dicht und strich Stellen, um seine Marktposition zu festigen.

Apothekengeschäft boomt

Die U.S. Retail Pharmacy-Sparte des Unternehmens erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 28,94 Milliarden US-Dollar, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 27,26 Milliarden US-Dollar übertraf. Auf bereinigter Basis meldete das Unternehmen einen Gewinn von 66 Cent pro Aktie für das Quartal, was über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 61 Cent pro Aktie liegt.

Die Healthcare Services-Sparte des Unternehmens erzielte einen Umsatz von 1,93 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 2,03 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze der gleichnamigen Einzelhandelsapotheken in den USA stiegen im Jahresvergleich um 13,1 Prozent, unterstützt durch höhere Arzneimittelpreise und eine starke Ausführung im Apothekendienstleistungsbereich.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit dem kleinen Einmaleins der Charttechnik von Stefan Klotter! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren. Lernen Sie in sieben Tagen mitEgal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend.

Die Walgreens Boots Alliance Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 23,01EUR gehandelt.