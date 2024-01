Berlin (ots) - Anlässlich der für Ende Januar vorgesehenen Beschlussfassung des

Deutschen Bundestages über den Bundeshaushalt 2024 spricht sich die BVE

entschieden gegen die Einführung einer Plastiksteuer aus, die insbesondere die

Kunststoffverpackungen betreffen würde, die von der Ernährungsindustrie für die

Distribution ihrer Produkte eingesetzt werden.



Dies betreffend stellt Peter Feller, stellvertretender BVE-Hauptgeschäftsführer

fest: "Es ist nicht einzusehen, dass gerade die Inverkehrbringer von

Kunststoffverpackungen erneut zur Kasse gebeten werden sollen. Im Rahmen ihrer

Herstellerverantwortung müssen unsere Unternehmen bereits seit Jahren erhebliche

Aufwendungen für die Sammlung, Sortierung und Verwertung der von Ihnen in

Verkehr gebrachten Verpackungen tätigen. Ab 2024 kommt zudem eine zusätzliche

Belastung durch eine Sonderabgabe für bestimmte Einwegkunststoffverpackungen

hinzu."





Hintergrund der vorgesehenen Plastiksteuer ist die seit 2021 geltende sogenannteEU-Plastikabgabe, die für Deutschland in einer Höhe von rund 1,4 Milliarden Eurojährlich zu Buche schlägt. Bislang wurde dieser Betrag - ebenso wie in denanderen EU-Mitgliedsstaaten - über den nationalen Haushalt aufgebracht.Anlässlich der bestehenden Finanzierungslücke für den Bundeshaushalt 2024 inHöhe von rund 17 Milliarden Euro, die durch die Entscheidung desBundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz2021 bedingt worden ist, bestehen seitens der Bundesregierung Überlegungen, eineTeilkompensation über die Belastung von entsprechenden Inverkehrbringernherbeizuführen.In einem gemeinsamen Aufruf kritisieren mehrere Verbände die unausgewogeneAusrichtung der Teilfinanzierung auf den Bereich der Kunststoffverpackungen unddie damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Auswirkungen. DasVerbändepapier finden Sie im Anhang.In der Ernährungsindustrie erwirtschaften 5.991 Betriebe einen jährlichen Umsatzvon 218,5 Mrd. Euro. Mit 637.000 Beschäftigten ist diese Branche der viertgrößteIndustriezweig Deutschlands. Dabei ist die Branche klein- und mittelständischgeprägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschen Ernährungsindustrie gehörendem Mittelstand an. Die Exportquote von 35 Prozent zeigt, dass Kunden auf derganzen Welt die Qualität deutscher Lebensmittel schätzen.Pressekontakt:Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)Oliver NumrichLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 30 200786-167E-Mail: mailto:numrich@ernaehrungsindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18130/5685100OTS: Bundesvereinigung Ernährungsindustrie (BVE)