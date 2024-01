Im Rahmen einer strategischen Maßnahme, die auf den Rat enger Berater zurückgeht, räumt LQR House ein, dass die von dem Transfer Agent gehaltenen Aktien nicht mehr zur Deckung von Leerverkäufen von LQR-Stammaktien zur Verfügung stehen würden. Mit diesem Ansatz hofft das Unternehmen, die zurückgekauften Aktien dem Zugriff von Leerverkäufern zu entziehen und sich besser vor Baissespekulationen auf die Aktie wappnen zu können.

Sean Dollinger, der CEO von LQR House, erläutert die Hintergründe für diese Initiative: „Angesichts der aus meiner Sicht anhaltenden Herausforderung durch Leerverkäufer bin ich hier für eine proaktive Vorgehensweise. Ich ersuche alle Aktionäre mit umfangreichen Positionen dringend, ihre Aktien von ihren Brokerage-Konten auf ein Konto bei unserem Transfer Agent Vstock Transfer zu transferieren. Wir sind Ihnen selbstverständlich bei einer solchen Übertragung behilflich und können uns um die Koordinierung mit VSTOCK per E-Mail kümmern. Kommen Sie hier gerne auf uns zu und senden Sie uns eine E-Mail an sean@lqrhouse.com. Wir machen die Aktionäre allerdings darauf aufmerksam, dass sich im Fall einer solchen Übertragung die Zeitspanne für einen allfälligen Verkauf von Aktien für Aktionäre, die einen solchen Schritt planen, erheblich verlängern würde.“

Dieser proaktive Schritt kann nicht nur das Ausmaß der Leerverkäufe von LQR-Aktien eindämmen, LQR House setzt damit auch ein klares Zeichen, dass es seine starke und resiliente Marktposition beibehalten will. LQR House ist der Transparenz und dem Schutz der Aktionäre verpflichtet und wird sich auch weiterhin für eine langfristige Wertschöpfung und Stabilität im volatilen Finanzmarkt einsetzen.

Über LQR House Inc.

LQR House hat die Absicht, sich mit seinem Vorzeigemarktplatz für alkoholische Getränke, cwspirits.com, als Marktführer im Onlinehandel von Wein und Spirituosen zu behaupten. Auf dieser Plattform ist durchgehend ein vielfältiges Angebot an hochwertigen und erlesenen Spirituosen, Weinen und Champagnern sowie vielversprechenden Neuzugängen von geschätzten Einzelhandelspartnern wie Country Wine & Spirits erhältlich. LQR House versteht sich als technologieorientierte Drehscheibe, die mit Hilfe von Software, Datenanalysetools und künstlicher Intelligenz das Kundenerlebnis optimiert. CWSpirits.com hat sich als erste Adresse für moderne, komfortorientierte Kunden profiliert und bietet eine erlesene Auswahl an Alkoholprodukten, die in alle Haushalte der Vereinigten Staaten geliefert werden. Neben seiner Rolle als Marktführer im Onlinehandel ist LQR House eine Marketingagentur, die sich gezielt auf den Markt für Alkoholika spezialisiert hat. Das Unternehmen misst den Erfolg seiner Kampagnen über die direkte Korrelation mit seinen Umsätzen auf der Plattform CWSpirits.com und punktet hier mit einer nachweislichen Kapitalrendite. Mit Unterstützung eines einflussreichen Netzwerks von über 550 klingenden Namen in der Alkoholbranche lenkt LQR House den Datenverkehr strategisch auf seine Plattform CWSpirits.com und steigert damit die Markenbekanntheit. LQR House hat die Absicht, den konventionellen Markt für Alkoholika grundlegend zu verändern, indem es ein unvergleichliches Online-Kauferlebnis bietet und maßgeschneiderte Marketinglösungen bereitstellt.