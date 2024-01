BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Bundesregierung geplante Plastikabgabe soll am 1. Januar 2025 kommen. Das sei erforderlich, um mehr Zeit "zur Erarbeitung einer effizienten und möglichst bürokratiearmen Lösung" zu gewinnen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag in Berlin.

Nach den Plänen der Ampel-Regierung sollen Hersteller künftig eine Plastikabgabe an die EU zahlen, die bislang vom Bund übernommen wird. Das soll Einnahmen von 1,4 Milliarden Euro bringen. Die Zusatzkosten könnten die Hersteller an die Endverbraucher weitergeben.