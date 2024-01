Volkswagen und das US-Start-up Quantumscape haben einen wichtigen Schritt in Richtung Massenproduktion von Feststoffbatterien gemacht. Ein gemeinsam entwickelter Prototyp erreichte mehr als 1.000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von rund 500.000 Kilometern entspricht, und behielt dabei 95 Prozent seiner Speicherkapazität. Dies deutet auf eine geringe Alterung der Batterie trotz häufiger Ladevorgänge hin. Quantumscape-Geschäftsführer Jagdeep Singh sagte, dass die hohe Lebensdauer und Energiedichte des Prototyps die Reichweite von Autos von 500 bis 600 Kilometer auf bis zu 800 Kilometer und mehr erhöhen könnte. Das Team plant zudem, die Ladezeit für eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent auf unter 15 Minuten zu reduzieren. Singh plant, Ende 2024 mit der Pilotproduktion des verbesserten 'B-Sample' zu beginnen, mit dem Ziel, die Produktionszahlen bis Ende 2025 deutlich zu erhöhen und dann mit der Serienproduktion zu beginnen. Volkswagen ist der größte Anteilseigner von Quantumscape und hat in den vergangenen Jahren mehr als 300 Millionen Euro in das Unternehmen investiert.