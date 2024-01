Gütersloh (ots) - am Donnerstag, 25. Januar 2024,



im Parkhotel Gütersloh (Salon 3/4), Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh



Beginn: 11:00 Uhr



In der Jahrespressekonferenz werden insbesondere fokussiert die folgenden

- Relevante Leistungskennzahlen der Gruppe- Relevante Unternehmensmerkmale der Einzelgesellschaften- Wachstumsziele und -chancen der Brot- und BackwarengruppeFür eine persönliche Teilnahme ist eine Akkreditierung bis zum 19. Januar 2024per E-Mail an mailto:ulrike.detmers@mestemacher.de erforderlich.Im Anschluss an die Pressekonferenz lädt Mestemacher zum Mittagessen in dasRestaurant des Parkhotels Gütersloh ein.Anfragen Pressemappe per E-Mail: mailto:ulrike.detmers@mestemacher.deÜber die Mestemacher-GruppeDie Mestemacher-Gruppe mit Hauptsitz in Gütersloh ist Spezialist undWeltmarktführer für die Herstellung und den Vertrieb gesundheits- undklimabewusster Brote und Backwarenspezialitäten in über 80 Länder der Welt.Das Produktportfolio besteht aus klassischen Roggenvollkornbroten, Ölsaaten- undHigh Protein Broten und Toastbrötchen, Westfälischer Pumpernickel undinternationalen Brotspezialitäten. Alle Produktgruppen sind ungeöffnet langegenussfrisch.Mestemacher ist Bio-Pionier und unterstützt seit 1985 die Existenz und dasbetriebliche Wachstum von Öko-Landwirt*innen. Als einer der ersten Herstellervon verpacktem Vollkornbrot tragen unsere Produkte das Bio-Siegel.Die Mestemacher-Gruppe produziert und vertreibt über die TochtergesellschaftAerzener Brot und Kuchen GmbH in Aerzen ebenfalls verpackte Vollkornbrote mitBio und Konventionellen Zutaten sowie tiefgekühlte Kuchenschnitten undKnäckebrot mit Bio und Konventionellen Zutaten.