Die Dekabank erwartet zudem für 2024 einen weiteren Anstieg der DAX-Dividenden auf 58,5 Milliarden Euro, da die Unternehmen von der globalen Wirtschaftslage profitieren könnten. Im MDax wird für 2023 ein Anstieg der Dividenden um über sieben Prozent erwartet, wobei 22 Unternehmen höhere und 20 Unternehmen unveränderte Dividenden ausschütten dürften.

"Es wird den Unternehmen 2024 gelingen, sich dank ihrer internationalen Ausrichtung von den herausfordernden heimischen Perspektiven abzukoppeln und vom globalen Wachstumsausblick zu profitieren und den Gewinn erneut zu steigern", prognostizierte Deka-Kapitalmarktexperte Joachim Schallmayer.



Hier geht es zum WallstreetONLINE Dividendenkalender.

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.