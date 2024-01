Der Vorstandsvorsitzende von Evotec, Werner Lanthaler, ist überraschend zurückgetreten, was zu einem starken Rückgang der Aktien des Pharma-Wirkstoffforschungsunternehmens führte. Lanthaler, der fast 15 Jahre im Unternehmen tätig war, nannte persönliche Gründe und die Herausforderungen des Jahres 2023 als Gründe für seinen Rückzug. Der Aufsichtsrat hat seinen Rücktritt akzeptiert und sucht nun nach einem Nachfolger. In der Zwischenzeit wird Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka die Geschäfte leiten. Trotz der Bestätigung der Geschäftsprognose für 2023 und einer neuen Partnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Owkin, sind die Investoren verunsichert. RBC-Analyst Charles Weston sieht die Situation negativ für die Aktie, glaubt aber, dass das Unternehmen in sicheren Händen ist, während ein neuer CEO gesucht wird. Er bestätigte seine Einschätzung der Aktie mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 18,60 Euro.