GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der im Gaza-Krieg zwischen der islamistischen Hamas und der israelischen Armee getöteten Palästinenser ist nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 22 438 gestiegen. Das waren 125 neue Todesopfer binnen 24 Stunden. Weitere 57 614 Menschen seien seit dem 7. Oktober durch israelische Angriffe verletzt worden, teilte die Behörde am Donnerstag weiter mit. 70 Prozent der Opfer seien Frauen sowie Kinder und Jugendliche. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen, gelten jedoch als glaubhaft.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel verübt hatten./ro/DP/mis