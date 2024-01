NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem missglückten Jahresstart sind am US-Aktienmarkt am Donnerstag Standard- und Technologiewerte zunächst in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 37 533,59 Punkte zulegte, gab der technologielastige Nasdaq 100 um weitere 0,40 Prozent auf 16 302,43 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 notierte bei 4705,04 Zählern prozentual unverändert.

Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies hat auch damit zu tun, dass immer mehr Marktteilnehmer inzwischen Zweifel hegen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen tatsächlich schon bald senken wird.

Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen am Donnerstag robust aus. Die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten hatte im Dezember mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche zudem stärker als angenommen.

Ein robuster Arbeitsmarkt erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die Inflation. Er stützt die Lohnentwicklung und so auch die Preise. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember am Freitag. Für die Zinsentscheidungen der Notenbank ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt ein zentraler Punkt./ajx/he