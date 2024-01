Heidi Capozzi, Executive Vice President und zuständig für das Talentmanagement bei McDonald's, hat Aktien im Wert von über 800.000 US-Dollar verkauft. Es ist der fünfte Verkauf in den letzten zwölf Monaten, wobei die vorherigen kleiner waren. Capozzi hält nach dem Verkauf noch immer über 15.000 Aktien im Wert von rund 4,5 Millionen US-Dollar. Insiderverkäufe sind bei McDonald's nicht ungewöhnlich, da Mitarbeiter und Top-Manager oft einen großen Teil ihrer Vergütung in Form von Aktienpaketen und Aktienoptionen erhalten. Diese Verkäufe dienen oft der Begleichung von Steuerschulden, der Diversifikation von privatem Vermögen und dem Beschaffen von Barmitteln. Andere hochrangige McDonald's-Manager haben in den letzten Monaten ebenfalls durch Insiderverkäufe auf sich aufmerksam gemacht. Nur ein Mitglied des Verwaltungsrates, Catherine Engelbert, hat Aktien gekauft. Angesichts der aktuellen Bewertung der Aktie und der Zurückhaltung des Managements könnten Privatanleger vorsichtig sein. McDonald's hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 25 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 8,5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fair bewertet sein könnte und wenig Spielraum nach oben hat.