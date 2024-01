US-Verkaufszahlen überzeugen BMW erobert den US-Markt: Verkaufszahlen steigen um 6% - JPMorgan hebt Kursziel an! BMW verzeichnet beeindruckenden Absatzanstieg im 4. Quartal in den USA - JPMorgan empfiehlt den Kauf! Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in BMW-Aktien zu investieren?