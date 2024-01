HSINCHU, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- AUO, ein weltweit führendes Unternehmen in der Displaytechnologie, wird am 9. Januar auf der CES in Las Vegas neben führenden Automobilherstellern sein Debüt geben. AUOs Ausstellung wird fortschrittliche Display-Technologien und -Lösungen zeigen, darunter die revolutionäre Micro LED des Unternehmens. Es werden eine Reihe von HMI-Lösungen für die Anzeige im Fahrzeug und erweiterte Mobilitätsanwendungen vorgestellt, die einen Ausblick auf die Zukunft der intelligenten Mobilität geben.

„AUO ist führend in der Display-Innovation und engagiert sich seit Jahren stark im Automobilbereich und gehört zu den drei weltweit führenden Anbietern von Automobildisplays", sagte Dr. Frank Ko, Geschäftsführer und Präsident von AUO. „Unsere Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Ökosystem und unser Fokus auf fortschrittliche Technologien verändern die Automobilbranche. Auf der CES wird AUO innovative Display-Lösungen vorstellen, die das Cockpit-Design inspirieren und bei den CES 2024 Innovation Awards mit dem Best of Innovation ausgezeichnet wurden. Sie leiten eine neue Ära des Fahrerlebnisses und der Mobilitätsdienste ein und führen die Welt in eine neue Zukunft der intelligenten Mobilität."

Visualisierung einer innovativen Zukunft der intelligenten Mobilität, angetrieben durch AUO Smart Cockpit 2024

AUOs Display-Lösungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Differenzierung von Fahrzeugerlebnissen über alle Marken hinweg. Auf der CES wird AUO das neue Smart Cockpit 2024 vorstellen, das ein immersives und fesselndes visuelles Erlebnis bietet, zusammen mit innovativen Anwendungen, die die Nutzung und das Design von Fahrzeuginnenräumen verändern, um die wachsenden Infotainment-Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren zu erfüllen.

Das Smart Cockpit 2024 ermöglicht es Automobilherstellern, eine Reihe von Display-HMI-Lösungen zu installieren, darunter ein fortschrittliches, von Säule zu Säule gewölbtes AmLED-Display über die gesamte Instrumententafel des Fahrzeugs. Dieses Display kann alle Elemente des Fahr- und Infotainmentsystems enthalten und verbindet Fahrer und Passagiere mit relevanten Informationen und Verbindungen zur Infrastruktur. In das Display eingebettete Kameras und Sensoren erleichtern die Integration innovativer Anwendungen. Darüber hinaus ist der Beifahrerbildschirm mit einem aktiven Sichtschutz ausgestattet, der die Ablenkung des Fahrers verhindert und so zu einem sichereren Fahrverhalten beiträgt.