Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen, allerdings weniger stark als am Mittwoch. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im März 78,87 US-Dollar, 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 73,42 US-Dollar. Die Preise werden durch die Angst vor einer Verschärfung der Lage im Nahen Osten getrieben, insbesondere durch jüngste Explosionen im Iran und die Ermordung eines Hamas-Führers im Libanon. Auch Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und die Sorge um einen Rückgang der Öllieferungen aus Libyen, wo kürzlich eines der größten Ölfelder geschlossen wurde, tragen zur Preissteigerung bei. Zudem wurde bekannt, dass das American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der Rohöllagerbestände um 7,4 Millionen Barrel verzeichnet hat.