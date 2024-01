BANGKOK, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- UniFAHS, ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Phagentechnologie für nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es in seiner Startkapital-Finanzierungsrunde mehr als 1,4 Millionen USD erhalten hat. Dieser bedeutende Schritt bringt das Unternehmen in seiner Mission voran, zu wachsen und die Lebensmittelproduktion mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Ansätzen zu verändern.

Die Finanzierungsrunde, die von A2D Ventures geleitet und durch Beiträge von Asian Development Bank Ventures (ADB Ventures) und InnoSpace (Thailand) unterstützt wurde, unterstreicht das starke Vertrauen in den innovativen Ansatz und das Zukunftspotenzial von UniFAH A2D Ventures ist eine prominente, gemeinschaftsgeführte Plattform für Frühphaseninvestitionen, die die Fragmentierung bekämpfen und den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten demokratisieren will.

„Wir sind begeistert, diese strategische Investitionsmöglichkeit in UniFAHS zu leiten und zu syndizieren, da wir die Synergien zwischen der bahnbrechenden Technologie und den wissenschaftlichen Fähigkeiten der Gründer erkannt haben. Diese Investition unterstreicht unser Vertrauen in thailändische Gründer und das Potenzial thailändischer Startups, Branchen neu zu definieren und neu zu gestalten, indem sie Lösungen anbieten, die in globale Märkte exportiert werden können und schnell ein erhebliches Wachstum erzielen", sagt Ankit Upadhyay, Gründer und Geschäftsführer von A2D Ventures.

UniFAHS wurde von Dr. Kitiya Vongkamjan, einer angesehenen Absolventin der Cornell University und führenden Persönlichkeit auf dem Gebiet der Phagenforschung und Lebensmittelsicherheit, und Chalita Wongpukdee, einer Expertin für Marketing und Vertrieb in der Agrarindustrie mit weitreichenden Kontakten in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Futtermittel und Tiergesundheit, mitbegründet. Die patentierten Phagenlösungen von UniFAHS stehen an vorderster Front bei der Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz (AMR) und der Förderung klimafreundlicher landwirtschaftlicher Verfahren. Dr. Vongkamjan erklärt: „Unsere Vision bei UniFAHS ist es, eine nachhaltige Zukunft für die Lebensmittelproduktion zu schaffen. Diese Finanzierung ist ein finanzieller Impuls und eine starke Bestätigung für das Potenzial unserer Phagentheorie, die Landwirtschaft und die Lebensmittelsicherheit zu revolutionieren."