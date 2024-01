Nordex, ein Hersteller von Windturbinen, hat einen Großauftrag von Capital Energy erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 18 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 106 Megawatt für den Windpark "Mareas I & II" in Mequinenza, Spanien. Die Anlagen sollen im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. Nordex wird auch den Premium-Service für die Turbinen für 20 Jahre übernehmen. Juan José Sánchez, CEO von Capital Energy, sieht in der Vereinbarung einen Meilenstein für die grüne Energiewende und die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex-Gruppe, betonte die Bedeutung des Auftrags für die Marktpräsenz von Nordex in Spanien. Die Aktie von Nordex verzeichnete nach Bekanntgabe des Auftrags ein Plus von fünf Prozent, das jedoch auf 0,5 Prozent schmolz. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Nordex-Aktie.