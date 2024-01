Walgreens, die zweitgrößte Apothekenkette, plant, ihre vierteljährliche Dividende auf 25 Cents pro Aktie zu halbieren, um den Cashflow zu stärken und Kapital für Investitionen freizusetzen. Trotz eines schwierigen Jahres, das durch harte Konkurrenz, sinkende Einnahmen aus COVID-Impfstoffen und Tests sowie verringerte Konsumausgaben gekennzeichnet war, konnte das Unternehmen seinen Quartalsgewinn steigern. Dieser Erfolg ist vor allem auf ein effektives Sparprogramm und gestiegene Arzneimittelpreise zurückzuführen. Die Aktie hat innerhalb eines Monats eine Aufholjagd gestartet und mehr als 20 Prozent hinzugewonnen, obwohl sie in den letzten zwölf Monaten fast ein Drittel an Wert verloren hat. Im ersten Quartal übertraf die U.S. Retail Pharmacy-Sparte des Unternehmens die durchschnittlichen Analystenschätzungen mit einem Umsatz von 28,94 Milliarden US-Dollar. Die Healthcare Services-Sparte erzielte einen Umsatz von 1,93 Milliarden US-Dollar.