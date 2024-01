Berlin (ots) - Für viele Verbraucher sind Supermärkte inzwischen Orte des

Verdrusses und der Ohnmacht: Das Leben ist unfassbar teuer geworden. Wer kein

gutes Einkommen hat, der weiß oft nicht, wie er noch über die Runden kommen

soll. Die starken Preissteigerungen bei Lebensmitteln, aber auch bei Energie und

Dienstleistungen haben spätestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges

gegen die Ukraine im Fe­bruar 2022 auf breiter Front Wohlstand vernichtet. Der

Staat hat gigantische Hilfspakete aufgelegt, um den Druck auf die Verbraucher zu

mindern und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. Unterm Strich bleibt

aber, dass die starke Inflation für die Bürger in Deutschland das zentrale

Problem darstellt - noch vor der Wohnungskrise oder der Steuerung der Migration.



Seit einigen Monaten steigen die Preise nicht mehr ganz so schnell. Aber die

Zunahme ist immer noch beträchtlich: Laut den am Donnerstag veröffentlichten

Zahlen des Statistischen Bundesamtes legten die Verbraucherpreise im Dezember im

Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent zu und im Jahresschnitt um 5,9

Prozent - was immerhin ein Prozentpunkt weniger ist als 2022.





Es wäre vermessen, die deutsche Politik für die Verteuerung des Lebensverantwortlich zu machen. Der Staat hat viel getan, um die Verbrauchereinigermaßen zu schützen. Das Grundübel ist Putins Angriffskrieg und nicht dieBerliner Regierung. Wäre es anders, hätten andere Staaten in den vergangenenzwei Jahren keine Probleme mit der Teuerung gehabt. Hatten sie aber. Dasfreilich heißt nicht, dass die starke Teuerung nicht das Problem derBundesregierung und der sie tragenden Ampelkoalition wäre. Wenn es den Bürgernschlechter geht, richtet sich der Unmut zwangsläufig gegen die, die im Land dasSagen haben. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die Ampel längst nicht alles inihrer Macht Stehende tut, um die Verbraucher zu entlasten. Angesichts derHaushaltszwänge soll etwa in diesem Jahr der CO2-Preis beim Heizen und Tankenstärker steigen als zunächst geplant. Zugleich lässt das versprochene Klimageldweiter auf sich warten.Folgende These sei gewagt: Sollten die Verbraucherpreise weiter mit großem Tempoklettern, hat das Regierungsbündnis von Kanzler Olaf Scholz (SPD) keine Chancemehr, bei der Bundestagswahl im Herbst 2025 noch einmal eine Mehrheit zuerringen. Den von Rot-Grün-Gelb versprochenen klimagerechten Umbau derVolkswirtschaft werden die Bürger dann dauerhaft mit steigenden Preisen undWohlstandsverlusten in Verbindung bringen. Die Ampel hatte den Bürgern einenKonjunkturturbo in Aussicht gestellt. Tatsächlich aber erleben sie eineStagnation der Wirtschaft bei rasch steigenden Preisen. Sie schränken ihrenKonsum ein, was die Konjunktur zusätzlich belastet.Ökonomen sagen voraus, dass sich die Inflation im neuen Jahr abschwächen wird.Die Wirtschaftsweisen etwa pro­gnostizieren eine Teuerungsrate vondurchschnittlich 2,6 Prozent, das Münchner Ifo-Institut sogar von 2,2 Prozent.Doch wie immer sind solche Vorhersagen mit starken Unsicherheiten behaftet.Erdöl und damit der Sprit an der Tankstelle etwa ist in den vergangenen Monatendeutlich preiswerter geworden. Aber sollte sich der Krieg im Nahen Osten zueinem Flächenbrand auswachsen, könnte sich dieser Trend schlagartig wiederumdrehen - mit entsprechenden Folgen für Verbraucher und Unternehmen. Es bleibtungemütlich. An diesen Gedanken sollten sich alle gewöhnen.