Die Inflationsrate in Deutschland wird im Dezember 2023 voraussichtlich 3,7 Prozent betragen, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) gegenüber dem Vorjahresmonat. Gegenüber November 2023 ist ein leichter Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zu erwarten. Für 2023 wird eine durchschnittliche Inflationsrate von etwa 5,9 Prozent prognostiziert. Die Energiepreise stiegen im Dezember 2023 um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, hauptsächlich aufgrund des Wegfalls der "Dezember-Soforthilfe" der Bundesregierung aus dem Vorjahr. Die Nahrungsmittelpreise stiegen im Dezember 2023 um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Verbraucher in Deutschland mussten 2023 die zweithöchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung hinnehmen, mit einem durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 5,9 Prozent. Der DAX gab nach Bekanntgabe der Inflationsdaten leicht nach und notiert aktuell 0,12 Prozent im Minus bei 16.519 Punkten.