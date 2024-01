NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts zahlreicher irregulärer Busanreisen mit Migranten aus Texas erhöht New York den Druck und klagt gegen 17 Logistikunternehmen. Der demokratische Bürgermeister Eric Adams richtet sich damit gegen Maßnahmen des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott, der seit 1,5 Jahren Busunternehmen bezahlt, um Zuwanderer gezielt in die liberale Metropole zu bringen. "Aus diesem Grund fordern wir die Rückerstattung von etwa 700 Millionen US-Dollar, die in den letzten zwei Jahren bereits ausgegeben wurden für Migranten, die mit Bussen vom Bundesstaat Texas hierher gebracht wurden", teilte Adams am Donnerstag mit.

Mit der Maßnahme eskaliert Adams den Streit mit Texas über die Verteilung von Migranten weiter. Zuletzt hatte die Ostküstenmetropole bereits strengere Regeln für die Ankunft der Charterbusse eingeführt. Mehr als 150 000 Einwanderer erreichten in den vergangenen eineinhalb Jahren die Stadt an der US-Ostküste - viele von ihnen kamen über die Südgrenze der USA zu Mexiko ins Land.