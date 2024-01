First Solar, ein US-Hersteller von Solarzellen, hat einen 15-jährigen Vertrag mit Cleantech Solar, einem Energieunternehmen, das hauptsächlich in Indien und Südostasien tätig ist, abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet die Installation und Lieferung einer elektrischen Leistung von fast 170 Megawatt, wobei 150 Megawatt aus Solarstrom stammen sollen. Interessanterweise wird Cleantech für die Installation ausschließlich Solarzellen von First Solar verwenden, die in der Fabrik in Tamil Nadu hergestellt werden. Diese Fabrik soll zukünftig mit Energie aus dem entstehenden Solarpark versorgt werden. Dadurch wird First Solar sein eigener Kunde und kann sich zukünftig zu 70 Prozent mit Energie aus den eigenen Solarzellen versorgen. Die ersten Zellen des Typs Series 7 sollen noch im ersten Halbjahr dieses Jahres ausgeliefert werden. Das Werk in Tamil Nadu soll das weltweit erste wasserneutrale Fertigungswerk für Solarzellen werden und wird bei Vollauslastung ein Viertel der von First Solar bis 2026 angestrebten Fertigungskapazitäten auf dem stark wachsenden indischen Markt ausmachen.