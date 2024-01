BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Hochwasserschutz:

Die BRD hat zum allgemeinen kapitalistischen Pech noch das Unglück, dass sich per Verfassung Bund und Länder beim Bevölkerungsschutz das Desinteresse gegenseitig zuschieben können. Entsprechend unterschiedlich ist die Lage: Die ostdeutschen Bundesländer zehren zum Teil von DDR-Anlagen des Hochwasserschutzes oder haben insbesondere nach dem Elbhochwasser 2013 ihre Hausaufgaben gemacht. Mehr als sechs Meter Flusshöhe gefährdeten jetzt dort niemand und ohne das in der DDR gebaute Rückhaltebecken Kelbra hätte Scholz am Donnerstag dort nur im Wasser landen können. Auch nasse Füße können zur Systemfrage werden./yyzz/DP/mis