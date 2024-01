Die CUH sind eine Krankenhausgruppe, zu der auch Addenbrooke's und The Rosie gehören, die als Teil des Nationalen Gesundheitsdienstes (National Health Service, NHS) in England mehr als 4,5 Millionen Patienten auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene fachgerecht versorgt. Die CUH-Krankenhausgruppe war der erste NHS-Trust, der Epic im Vereinigten Königreich implementierte, und der erste NHS-Trust, der Stufe 7 des HIMSS EMRAM erreichte. Die CUH-Krankenhausgruppe, die über 10.500 Mitarbeiter beschäftigt, war auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, ihr Epic-Schulungsprogramm zu erweitern, um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das kontinuierliche Lernen und die Optimierung der Fähigkeiten bestehender Mitarbeiter sowie neue Schulungen für Epic-Upgrades zu unterstützen. Die CUH-Krankenhausgruppe entschied sich für uPerform, um die Pflegekräfte bei der kompetenten Nutzung von Epic zu unterstützen, indem sie personalisierte, kontextbezogene Epic-Schulungsmaterialien an dem Punkt bereitstellt, an dem sie benötigt werden.

uPerform wird auch das Epic Thrive Programm der CUH unterstützen, um die engagierten Ärzte, Pflegekräfte und das medizinische Hilfspersonal mit kontinuierlichen Auffrischungs- und Effizienzschulungen weiter zu fördern.

Die CUH-Krankenhausgruppe ist der erste NHS-Trust, der sich den mehr als drei Dutzend führenden Gesundheitssystemen anschließt, die uPerform bereits in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Finnland einsetzen. „Es ist ein großes Privileg, das Vertrauen der CUH für den Ausbau ihres Epic-Schulungsprogramms gewonnen zu haben, und wir freuen uns auf viele produktive Jahre der Zusammenarbeit", erklärte Harm Mescher, Senior Vizepräsident, Vertrieb EMEA/APJ bei uPerform. „Dieses Projekt ist der erste Schritt, um die nachgewiesenen Erfolge und Vorteile von uPerform für NHS-Trusts im gesamten Vereinigten Königreich einzuführen."

uPerform ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, ihre digitale Reife auf ein neues Niveau zu bringen, indem es Klinikmitarbeitern einen schnellen und einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigen EPR-Schulungsmaterialien innerhalb des Arbeitsablaufs zur Verfügung stellt und so die Nutzerkompetenz und -zufriedenheit erhöht, während gleichzeitig das Burnout-Risiko verringert wird. Rollenbasiertes Lernen direkt in der Anwendung am Behandlungsort verbessert das Onboarding, reduziert die Zeit, die im EPR-System verbracht wird, da das Training intensiviert wird, und verringert den Zeitaufwand für Schulungen. So haben die Ärzte und Pflegekräfte mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist – ihre Patienten.

Informationen zu uPerform

uPerform ist eine KI-gestützte Just-in-Time-Schulungs- und Supportplattform, die die Akzeptanz von Nutzern der weltweit führenden Gesundheits- und Geschäftsanwendungen fördert. uPerform ist die erste Wahl großer Gesundheitssysteme und globaler Organisationen und unterstützt sie dabei, den vollen Wert ihrer EPR-, ERP- und HCM-Software auszuschöpfen, da es das Onboarding beschleunigt, die Bildschirmzeit reduziert und die Kompetenz und Zufriedenheit steigert. Weitere Informationen über uPerform erhalten Sie unter https://www.uperform.com/.

