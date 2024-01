FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurden die Gemeinschaftswährung zu 1,0933 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0953 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke kurz vor dem Wochenende verwiesen, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Am Morgen konnte der US-Dollar nach robusten Konjunkturdaten aus den USA im Handel mit den meisten wichtigen Währungen zulegen. Zuletzt hatten wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt und Daten zur Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft eine weiter robuste Entwicklung gezeigt.