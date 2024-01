DAX-FLASH Dax vor schwächerem Auftakt - US-Jobbericht im Blick Der Dax setzt seinen wechselhaften Jahresauftakt am Freitag wohl mit leichten Verlusten fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16 543 Punkte. Die Stabilisierung am Vortag ist also …