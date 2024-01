CALGARY, ALBERTA – 4. Januar 2024 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die erste multilaterale unverrohrte Bakken-Bohrung (Open Hole Multi-Lateral Well, „OHML“) des Unternehmens im Gebiet Viewfield im Südosten von Saskatchewan - 101/01-07-011-06W2 („Viewfield 01-07“) -eine anfängliche durchschnittliche 30-Tage-Produktion („IP30“) von etwa 233 Barrel Leichtöl pro Tag (bbl/d) aufwies, was 49 %[1] über den vom Unternehmen erwarteten IP30-Typkurven für OHML-Bakken-Bohrungen in diesem Gebiet liegt. Viewfield 01-07 wurde mit acht offenen, nicht stimulierten acht horizontalen Strängen niedergebracht. Die Kapitalkosten beliefen sich auf etwa 2,3 Millionen $, was einer impliziten Kapitaleffizienz von 9.870 $/bbl/d entspricht.