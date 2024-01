DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax setzt seinen wechselhaften Jahresauftakt am Freitag wohl mit leichten Verlusten fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16 543 Punkte. Die Stabilisierung am Vortag ist also nicht von Dauer. Der Dax bleibt wohl unter der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Anleger warten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA, der am Nachmittag ansteht. Die Vorgaben sind gut, denn am Vortag kamen robuste Signale vom US-Jobdienstleister ADP und auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren stärker gesunken als erwartet. Laut der Commerzbank deuten diese Daten "auf einen immer noch widerstandsfähigen und robusten Arbeitsmarkt hin". Dies würde nicht dafür sprechen, dass die US-Notenbank Fed es eilig haben muss mit den von Anlegern erhofften Zinssenkungen.

USA: - SKEPSIS BLEIBT - Nach dem missglückten Jahresstart sind am US-Aktienmarkt am Donnerstag die Technologiewerte den Standardpapieren erneut hinterhergelaufen. Insgesamt sind die Anleger seit Jahresbeginn skeptisch und hinterfragen die Kursrally in den Wochen davor. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am vorletzten Handelstag der ersten Kalenderwoche 0,53 Prozent auf 16 282,01 Punkte. Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Der Leitindex Dow Jones Industrial kam am Donnerstag gegen Handelsende deutlich unter Druck und büßte seine Gewinne fast komplett ein. Er ging noch 0,03 Prozent höher bei 37440,34 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die vorherrschende Skepsis an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Asien weiter für Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt hingegen um 0,1 Prozent und in Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach.

DAX 16617,29 0,48

XDAX 16568,90 0,32

EuroSTOXX 50 4474,01 0,58

DJIA 37440,34 0,03

S&P 500 4688,68 -0,34

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 135,94 -0,11%°

DEVISEN:



Euro/USD 1,0934 -0,14

USD/Yen 144,84 0,17

Euro/Yen 158,38 0,03°



ROHÖL:



Brent 77,96 0,37 USD WTI 72,67 0,48 USD°

