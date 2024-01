Nach dem Rücksetzer auf 3,563 US-Dollar und damit einer sehr wichtigen Horizontalunterstützung aus Herbst 2022 weckte kurzzeitige Hoffnungen auf einen Doppelboden in diesem Bereich und damit einhergehende Trendwende. Diese scheint zuletzt aber vorzeitig abgewürgt worden zu sein, noch bevor der Kupferpreise wie favorisiert an 4,00 US-Dollar anknüpfen konnte. Noch kann der Kupferpreis einen seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrend zeichnen, nur wie lange noch?

Aus technischer Sicht und nach Verlassen eines untergeordneten Aufwärtstrends sind weitere Verluste beim Kupferpreis sehr wahrscheinlich geworden, in einem ersten Schritt zurück an den 200-Tage-Durchschnitt bei 3,780 US-Dollar und darunter in den Bereich der Trendkanalbegrenzung um 3,754 US-Dollar. Gelingt es dort eine nachhaltige Stabilisierung zu vollziehen und zur Oberseite abzudrehen, würde die Möglichkeit doch noch aufkommen, an die einst favorisierte Zielzone um 4,024 US-Dollar anzuknüpfen. Bei einem Trendbruch müssten dagegen weitere Abschläge auf 3,672 US-Dollar zwingend eingeplant werden, womit ein Shot-Engagement in die zweite Runde ginge.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: