Auf einer Erholung des einstigen Highflyers ruhen die Hoffnungen vieler Privatanleger. Besonders im vergangenen Jahr hat die ausgedehnte Bodenbildung im Bereich von 50 bis 60 US-Dollar für großes Interesse gesorgt. In einschlägigen Anlegerforen gilt PayPal als einer der Turnaround-Kandidaten schlechthin.

Für Gegenwind sorgt nun die Herabstufung von Oppenheimer-Analyst Dominick Gabriele, der sich insbesondere um die Profitabilität des Geschäftsmodelles sorgt.

Zweifel an Wachstum und Profitabilität

So seien die Erlöse von Braintree, der aktuell wachstumsstärksten Sparte, im vergangenen Jahr zwar um 32 Prozent geklettert, langfristig müsse man sich aber auf Wachstumsraten im Bereich von 20 bis 25 Prozent einstellen.

Von diesem Wachstum werde PayPal, so der Analyst weiter, aber kaum profitieren, da hier weniger hohe Preise aufgerufen werden können, als im Geschäft mit der wesentlich bekannteren Kernmarke. Das Wachstum werde daher kaum zum operativen Ertrag bzw. der Marge beitragen können.

Zwar merkt Gabriele an, dass es PayPal in den abgelaufenen Quartalen gelungen sei, das Transaktionsvolumen deutlich zu steigern, gibt aber zu bedenken, dass der Anstieg des abgewickelten Zahlungsvolumens dem Mittel der Umsatzentwicklung von Online-Einzelhändlern entsprochen hätte. PayPal ist es also nicht mehr gelungen, überdurchschnittlich zu wachsen.

Mehrheit der Analysten rät zum Kauf

Die Einschätzung des Analysten ist mit Vorsicht zu genießen: Dominick Gabriele schneidet bei TipRanks, einem Ranking-Portal für Wall-Street-Analysten, bestenfalls durchschnittlich ab und beweist gerade in Bezug auf PayPal eine überaus schlechte Trefferquote von gerade mal 13 Prozent.

Insgesamt haben von 32 Research-Häusern 19 die Aktie zum Kauf empfohlen, 13 raten wie Oppenheimer zum Halten.

Eine Verkaufsempfehlung hat aktuell niemand ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,45 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 25 Prozent entspricht.

Bewertung günstig, Chart und Story mau

Für die Aktie spricht vor allem die günstige Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt knapp unter zwölf und damit zwei Drittel unter dem Fünfjahresmittel. Auch die Free-Cashflow-Rendite von acht Prozent spricht für das Papier, zumal das Management im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt hat, sich hier weiter verbessern zu wollen.

Gegen ein Investment spricht, dass Amazon ab dem 10. Januar auf Zahlungen über die PayPal-Tochter Venmo verzichten wird, damit fällt ein wichtiger Kunde weg. Trotz Ende November angelaufener Erholungsrally spricht auch der Chart nicht für die Aktie. Der kurzfristige Aufwärtstrend droht durch die Kursverluste in den vergangenen Tagen bereits wieder gebrochen zu werden.

Fazit: Man kann, muss hier aber nicht dabei sein

Aus einer Value-Perspektive ist die Aktie durchaus vielversprechend. Zugute kommt ihr auch, dass sie bei Anlegern äußerst bekannt und dementsprechend beliebt ist. An Käufern sollte es hier, sollte PayPal mal in Fahrt kommen, also nicht fehlen.

Allerdings lässt eine nachhaltige Trendwende weiter auf sich warten, während es gleichzeitig an Wachstumsperspektiven mangelt. Trotz schlechter Trefferquote geht das Urteil von Oppenheimer-Analyst Dominick Gabriele in Ordnung - es gibt viele weitaus chancenreichere Aktien.

Die PayPal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 53,32EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

