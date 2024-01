FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten erst einmal zurückhalten. Denn die Daten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor dem Auftakt des Xetra-Handels ein Minus von 0,6 Prozent auf 16 524 Punkte. Damit würde sich das Auf und Ab der jüngsten Konsolidierung fortsetzen. Diese läuft seit dem Rekordhoch knapp über 17 000 Punkten Mitte Dezember. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Freitag ähnlich schwach starten wie der Dax.

Das Interesse richtet sich auf Inflationszahlen aus dem Euroraum am Vormittag sowie auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Die Jahresendrally an den Aktienbörsen hatte von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen profitiert. Vor allem mit Blick auf die Fed waren jüngst aber einige Zweifel aufgekommen, ob die Währungshüter wirklich schon früh im Jahr 2024 eine erste Leitzinssenkung vornehmen werden. Das lastete auf den Kursen.