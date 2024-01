HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Redcare Pharmacy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 190 Euro angehoben. Obwohl noch keine Gewissheit bestehe, wann genau Online-Apotheken in der Lage sein würden, elektronische Rezepte einzulösen, sehe er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies im ersten Quartal 2024 der Fall sein werde, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies in Verbindung mit den anhaltenden Marktanteilsgewinnen, den steigenden Margen und dem positiven Free Cashflow aus dem überwiegend rezeptfreien Geschäft von Redcare dürfte die Aktie deutlich nach oben treiben. Er sieht nun ein Kurspotenzial von rund 50 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben