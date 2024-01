Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2024 beginnt bereits extrem erfolgreich für Investoren von Canada Nickel (WKN: A2P0XC)!

Wie Canada Nickel am 2. Januar 2024 mittelt investierte der kanadische Minengigant Agnico Eagle Mines 34,7 Mio. CAD in das jüngste Flow-Through-Angebot von Canada Nickel Company. Damit verfügt Agnico über eine nicht verwässerte B eteiligung an Canada Nickel von 12 % bzw. 15,6 % auf teilweise verwässerter Basis.

Übernahmefantasien beflügeln den Kurs in 2024!

Quelle: Wallstreet-online.de

Turnaround geschafft! 1 Monatsperformance in € bei über 40% nachdem im November das Low bei ca. 0,60€ erreicht wurde! Mit neuen News explodiert diese Aktie!

Einer der größten Nickelsulfiddistrikte der Welt

Das Vorzeigeprojekt von Canada Nickel ist die Nickelsulfid-Lagerstätte Crawford, für die das Unternehmen im Oktober 2023 eine Machbarkeitsstudie veröffentlichte. Crawford enthält die zweitgrößten Nickelressourcen der Welt, die sich auf insgesamt 2,46 Milliarden Tonnen mit 0,24 % Nickel belaufen und 13,30 Milliarden Pfund Nickel enthalten. Bei einer anfänglichen Lebensdauer von 41 Jahren wird das Projekt 3,54 Milliarden Pfund Nickel, 52,9 Millionen Pfund Kobalt, 490.000 Unzen Palladium und Platin, 58 Millionen Tonnen Eisen und 6,2 Millionen Pfund Chrom produzieren.

Einzigartig ist, dass Canada Nickel seine IPT-Methode (In-Process Tailings) zur Karbonisierung einsetzen wird, um ein umweltfreundliches Projekt zu schaffen. Bei der IPT-Methode wird eine konzentrierte CO2-Quelle in die Abraumhalden des Werks injiziert. Der Kohlenstoff wird geologisch in den Abgängen gebunden, während sie sich im Verarbeitungskreislauf befinden, und nicht erst danach. (Siehe CMJ-Nachrichten vom 4. Januar 2023.)

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, begrüßte die Investition von Agnico:

"Wir freuen uns sehr, Agnico Eagle, eines der größten Bergbauunternehmen Kanadas, als Investor bei Canada Nickel begrüßen zu dürfen. Agnico Eagle kann auf eine lange Betriebsgeschichte in der Abitibi-Region zurückblicken, verfügt über umfassendes technisches Fachwissen und kann eine Erfolgsbilanz für seine wichtigsten Goldvorkommen im Tagebau mit großen Tonnagen in der Abitibi-Region sowohl bei Canadian Malartic als auch bei Detour Lake vorweisen. Der Erlös aus diesem Angebot wird uns dabei helfen, das Potenzial unseres Nickeldistrikts Timmins weiter zu erschließen, der unserer Meinung nach das Potenzial hat, einer der größten Nickelsulfiddistrikte der Welt zu werden. Dieses Potenzial in Kombination mit unserem neuartigen IPT-Karbonisierungsprozess zur Abscheidung und Speicherung von CO2 bildet die Grundlage für einen kohlenstofffreien Industriecluster im Norden Ontarios. Außerdem arbeiten wir weiterhin an verschiedenen Abnahme-Initiativen, die wir voraussichtlich vor dem 18. Januar 2024, dem aktuellen Rückzahlungstermin für die Auramet-Schuldenfazilität, abgeschlossen werden"

Exklusives Interview mit Chairman Dave Smith auf dem Precious Metals Summit in Zürich Ende 2023:

Fazit:

Das Projekt Crawford von Canada Nickel umfasst eine der größten unerschlossenen Nickelsulfid-Ressourcen der Welt. Genauer gesagt ist das Crawford-Projekt voraussichtlich eines den fünf größten Nickelsulfidbetrieben der Welt und wird zukünftig Nickel an Hersteller von Edelstahl- und Elektrofahrzeugbatterien liefern. Die Qualität des Nickels und die ideale Lage in Nordamerika dürften dazu führen, dass die Hersteller von Elektroauto-Batterien bereits jetzt Schlange stehen. Die Info eines ersten Abnahmevertrages könnte nicht mehr lange auf sich warten lassen!

Für Anleger, die sich für den Nickelmarkt interessieren, sollte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) spätestens jetzt interessant werden!

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities reagierte umgehend auf die bankenfähige Machbarkeitsstudie und gab der Aktie von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit 3,60 CAD ein neues Kursziel. Mit einem Börsenwert von 170 Millionen CAD ist die Aktie nach Einschätzung des Analysten ein wahres Schnäppchen und gibt spekulativen Anlegern die Chance auf viel Kursgewinn!

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

