Ökonomen und Bauwirtschaft erwarten für 2024 einen anhaltenden Abwärtstrend beim Wohnungsbau. Das Münchner Ifo-Institut schätzt, dass im Jahr 2024 nur 225.000 Wohnungen fertiggestellt werden könnten, 45.000 weniger als im Vorjahr. Ursächlich für diesen Status sind die seit 2020 steigenden Baukosten sowie die deutlich gestiegenen Kreditzinsen. Vor allem in Städten suchen viele Menschen händeringend nach Wohnungen. Im vergangenen Jahr fielen die Immobilienpreise, doch die Mieten stiegen vielerorts weiter, wovon auch Vonovia profitierten sollte. Bei Vonovia liegt der Fokus auch auf dem weiteren Schuldenabbau. Der über 30 Milliarden Euro verschuldete Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2023 mit Wohnungsverkäufen rund 3,7 Milliarden Euro, weit mehr als die geplanten zwei Milliarden Euro. In diesem Tempo sollte es weitergehen, insbesondere weil die Refinanzierung von Krediten bei steigenden Zinsen teurer wird.

