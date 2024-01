Damit aber weiterhin unter dem 10er-EMA bei aktuell 16.661 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX am heutigen Freitag bereits wieder tiefer bei 16.530 Punkten. Solange der DAX unter dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter fallenden Kursen im DAX zu rechnen. Erholungen sollten dabei im Bereich um den 10er-EMA auslaufen. Zu beachten ist dabei auch, dass der S&P 500 weiter auf dem Rückzug ist und den DAX weiter belasten sollte.

Am heutigen Freitag stehen am Vormittag um jeweils 11:00 Uhr in der Eurozone mit den Erzeugerpreisen und Verbraucherpreisen für den Monat November zwei wichtige Daten-Veröffentlichungen im Blick. Am Nachmittag um 14:30 Uhr geht es dann mit den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten weiter. Es könnte nach diesen Veröffentlichungen zu einer erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten kommen. Um 16:00 Uhr in den USA dann der Auftragseingang der Industrie für November und der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Dezember. Am Abend um 21:30 Uhr wird dann wieder der jüngste Commitments of Traders (COT)-Report veröffentlicht.