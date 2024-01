Dementsprechend schlecht läuft es für die als Dividendenpapier beliebte Aktie seit vielen Jahren. Noch einmal dramatisch beschleunigt hat sich der Abverkauf im vergangenen Jahr: Die Anteile verbilligten sich Ende November mit einem Kurs knapp oberhalb von 30 Euro auf den niedrigsten Stand seit 2006.

Ursache für den neuerlichen Kurssturz war die Mitteilung darüber, dass eine Studie zum Hoffnungsträger Asundexian abgebrochen werden musste. Außerdem erlitt Bayer mit seinem umstrittenen Pflanzenschutzmittel Round-up eine neuerliche Niederlage vor Gericht.

Fünf Wochen Gewinne in Serie

Inzwischen hat sich die Aktie deutlich erholen können. Insiderkäufe stützten in den letzten Wochen des alten Jahres den Kurs, außerdem gelang es den Leverkusenern, einen Glyophosat-Prozess in Kalifornien zu gewinnen.

Tagesaktuell macht Bayer mit positiven Studiendaten für eine Gentherapie zur Behandlung von Parkinson auf sich aufmerksam. Damit hat die Aktie gute Chancen, auch diese Woche mit einer positiven Bilanz zu beschließen.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/01/05/bayer-hist-wallstreet-online-21nd-24nd.png

Die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholungsrallye stehen gar nicht schlecht. Das Volumenpeak im November spricht für eine Kapitulation der Käufer und ist damit ein starkes Indiz für ein Tief, das so schnell nicht wieder erreicht werden dürfte.

Technische Verbesserung nach Kapitulation im November

Technisch notiert die Aktie zwar weiter schwach, wie der Relative-Stärke-Indikator anzeigt, gleichzeitig ist hier ausgehend von deutlich überverkauften Zuständen eine erste Erholung zu erkennen.

Das gilt auch für den Trendstärkeindikator MACD. Mit einer Notierung deutlich im negativen Bereich ist zwar ein unverändert starker Abwärtstrend angezeigt, der Sprung über die rote Signallinie ist aber eine deutliche Verbesserung, die häufig von steigenden Kursen in den darauffolgenden Wochen begleitet wird.

Chancen auf Fortsetzung hoch, attraktive Trading-Chance

Bei 40 Euro hat die Aktie noch eine große Kurslücke zu schließen, den aktuellen Abwärtstrend würde Bayer bei etwa 42 Euro attackieren, auch bis zur 50-Tage-Linie ist noch viel Platz.

Bis zu den ersten technisch wirklich herausfordernden Hürden hat das Papier also ein Erholungspotenzial von 15 bis 20 Prozent. Eine durchaus willkommene und vielversprechende Trading-Chance!

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 35,10EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik!

Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.