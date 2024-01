NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 51 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Essenslieferanten versuchten trotz anhaltend niedriger Verbraucherausgaben weiterhin, Umsatzwachstum und Margensteigerung miteinander in Einklang zu bringen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei den anstehenden Quartalsberichten dürfte der Anlegerfokus weniger auf den Zahlen liegen, da die Erwartungen für 2023 in den vergangenen Monaten bereits deutlich zurückgenommen worden seien. Vielmehr sollte sich das Interesse auf die Umsatzausblicke auf 2024 richten. Für Delivery Hero reduzierte Diebe seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für die Jahre 2024 und 2025./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 23,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m