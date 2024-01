Wie das Unternehmen Varian am Donnerstag bekannt gab, habe man einen zehnjährigen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde der kanadischen Provinz Nova Scotia abgeschlossen, der dem Erlanger Medizintechnik-Giganten bis zu 175 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet etwa 120 Millionen Euro) einbringen könnte. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Krebsversorgung in der Provinz, die besonders stark von Krebserkrankungen betroffen ist, zu verbessern.

Neuer Standort in Halifax

"Um das Gesundheitswesen unserer Provinz nachhaltig zu verbessern, müssen wir mit den neuesten Entwicklungen in Technologie, Equipment und Ausbildung Schritt halten", sagte Tim Houston, Ministerpräsident von Nova Scotia. "Diese Partnerschaft wird zu einer Zukunft beitragen, in der die Krebsbehandlung eine Reise voller Hoffnung, Unterstützung und beispielloser Fortschritte ist."

Siemens Healthineers will in der ersten Hälfte diesen Jahres eine Niederlassung in Halifax aufbauen und in den kommenden zehn Jahren insgesamt 38 Millionen Euro in den Standort investieren.

Bereits seit 2022 hatten Nova Scotia Health und Varian an der Errichtung eines "zukunftsfähigen Ökosystems" für die Krebsversorgung gearbeitet. Nun wird diese Zusammenarbeit durch den neuen Vertrag weiter intensiviert.

Analysten überwiegend positiv gestimmt

Der neue Kanada-Deal reiht sich in eine Serie ähnlicher Vereinbarungen ein, die Siemens Healthineers bereits mit anderen Krankenhauskonzernen und Gesundheitsdienstleistern – vor allem im Bereich der Bildgebung (MRT und CT) – geschlossen hat.

Die Aktie blieb von den Neuigkeiten zunächst unbeeindruckt und notiert im frühen Handel leicht im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten waren die Papiere von Healthineers hinter dem allgemeinen Aufwärtstrend am Markt zurückgeblieben.

Von 20 Analysten, die die Aktie in der Coverage haben, raten aktuell 17 zum Kaufen oder Übergewichten, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das zwölf Prozent Aufwärtspotenzial verspricht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 51,68EUR gehandelt.