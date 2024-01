Die Peloton-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq daraufhin mit einem Plus von fast 14 Prozent.

Über die finanziellen Details des Deals und den Preis für die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Nachfrage nach vernetzten Heimfitnessgeräten ist nach einem Anstieg während der Pandemie stark zurückgegangen. Dies und kostspielige Rückrufaktionen für Heimtrainer verzögern die Rückkehr zu einem positiven Cashflow bis zum Geschäftsjahr 2023. Die Aktie verlor innerhalb eines Jahres mehr als 28 Prozent an Wert.

Der Deal mit TikTok "könnte letztlich die eigene Abonnentenbasis vergrößern, aber der Weg zu nachhaltiger Rentabilität und freiem Cashflow bleibt unklar", schrieb Kevin Near, Analyst bei Bloomberg Intelligence, in einer Notiz nach der Ankündigung.

Die Peloton Interactive Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 5,902EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

