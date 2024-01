Schwandorf (ots) - Während die Pleitewelle in der Immobilienbranche die

Schlagzeilen beherrscht, wird in manchen Regionen Deutschlands weiterhin

Wohnraum geschaffen. Sollten Anleger und Eigennutzer einen Kauf aber wirklich

riskieren? Maximilian Weigl ist Geschäftsführer der Weigl Unternehmensgruppe,

die sich als Bauträger auf exklusive Wohnimmobilien in der Oberpfalz

konzentriert. Wir haben ihn gefragt, welche Vorteile seine Kunden bei einer

Zusammenarbeit mit ihm erwarten können.



Interessenten und Käufer von Grundstücken erleben zunehmend, dass die Renditen

in Großstädten schwinden - werden überteuerte Grundstücke trotzdem in den

Ballungszentren gekauft, muss billig gebaut werden, da sonst die Rendite leidet.

Stattdessen sind renditestarke Möglichkeiten vermehrt im ländlichen Bereich zu

finden, weswegen Interessenten ihre Entscheidung zunehmend überdenken und

verstärkt die Optionen im ländlichen Raum prüfen. "Die Entscheidung für den Bau

im Speckgürtel größerer Städte anstelle des Stadtzentrums dient als

Gegenmaßnahme zur Krise von hohen Zinsen und gestiegenen Baukosten", erklärt

Maximilian Weigl, Geschäftsführer der Weigl Unternehmensgruppe. "Andernfalls

können schnell Probleme entstehen, da die Bau- und Finanzierungszinsen zu hoch

sind und positive Renditen nicht mehr realisierbar werden."







dabei über ausreichend eigenes Kapital verfügt, kann seinen Kunden Sicherheit

und eine langfristige Wertsteigerung bieten", fährt Maximilian Weigl fort. Die

Weigl Unternehmensgruppe ist auf den Bau von Mehrfamilienhäusern in der Region

um Schwandorf spezialisiert, von denen Kapitalanleger und Eigennutzer

profitieren. In ihrem Umkreis sind die Verkaufspreise noch lange nicht auf ihrem

Höchststand, wodurch Maximilian Weigl seinen Kunden eine positive Rendite bieten

und damit einen monatlichen Cashflow generieren kann. Er und sein Team begleiten

ihre Projekte über alle Phasen: vom Grundstückskauf über Planung und

Baurechtschaffung bis zur Umsetzung und zum Verkauf. Gleichzeitig kauft die

Weigl Unternehmensgruppe Altbauten für die Revitalisierung, um sie zur

Vermietung im Bestand zu halten. Maximilian Weigl ist seit 2017 als Bauträger im

Geschäft und möchte den Markt mit nachhaltigem und schönem Bauen bereichern.



Die Weigl Unternehmensgruppe: Qualität, Transparenz, Integrität und

Nachhaltigkeit



Die Weigl Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit ihrer Gründung ausschließlich

mit hochwertigen Wohnbau- und Bestandsimmobilien in den besten Lagen der

Oberpfalz - und das aus eigenständiger Entwicklung und Umsetzung. "Wir begleiten

alle Phasen eines Bauvorhabens: Das beginnt beim Grundstückskauf, geht über die Seite 2 ► Seite 1 von 2

