Wien (ots) - Alles würde gut laufen, nur der Architekt oder Bauherr weiß nicht,was er will - da kann man nichts machen, richtig? Falsch! Friedrich Howanietzund Stephan Haak von Aqua Consulting beobachten in der Baubranche ständigMissstände wie diese - und bauen dabei regelmäßig die so wichtigeOrganisationsbrücke von Chaos und Problemen zu einem organisiertenHandlungsablauf in Planungs- und Ingenieurbüros. Worauf aber kommt es dabei inder Praxis an?Planungs- und Ingenieurbüros stehen immer häufiger vor der Herausforderung, ihreUnabhängigkeit und Effizienz in der Auftragsabwicklung zu wahren, während siezugleich mit einer zunehmenden Fremdsteuerung durch Auftraggeber konfrontiertsind. Diese äußert sich in spontanen, oft kurzfristigen Anforderungen undÄnderungswünschen, die den Arbeitsfluss unterbrechen und eine effektive Planungerschweren. Zusätzlich werden die Ingenieurbüros mit unzureichenden oderfehlerhaften Grundlagen für ihre Arbeit konfrontiert, die sie nicht zuverantworten haben. Dennoch werden sie dazu gezwungen, sich damitauseinanderzusetzen, obwohl keine vertragliche Verpflichtung besteht. Und damitnicht genug: Im schlimmsten Fall verschiebt ihr Auftraggeber den Planungsbeginnsogar unerwartet, sodass die eigene Honorarabrechnung verzögert wird und dieeigene Finanzplanung zum Erliegen kommt. "Bei all diesen Problemen stellt sichfür Ingenieure und Planer letztendlich die Frage: Wozu das Ganze, wenn am Endenur Stress und Frustration übrigbleiben? So verlieren sie besonders auf Dauerall ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation", mahnt Friedrich Howanietz,Mitgründer von Aqua Consulting."Finden sie hierfür keine Lösung, bleibt ihr Arbeitsalltag nicht nur mit jederMenge Stress und Zusatzbelastung verbunden - vor allem könnten sie dadurch infinanzielle Engpässe geraten, obwohl ihre Auftragsbücher eigentlich voll wären",fügt sein Geschäftspartner Stephan Haak hinzu. Gemeinsam haben die Expertenumfassende Strategien für Gutachter, Sachverständige und Projektplanerentwickelt, mit deren Hilfe sie einerseits ihre Arbeitszeit reduzieren undandererseits profitabler werden. So konnten Friedrich Howanietz und Stephan Haakbereits mehr als 250 Firmen in der gesamten DACH-Region dabei helfen, ihrenArbeitsablauf besser zu strukturieren, planbar Umsätze zu erreichen und sich ausder Zeitfalle zu befreien. Was hierfür insbesondere in der Zusammenarbeit mitAuftraggebern und Architekten notwendig ist, verraten sie im folgenden Artikel.Für Entlastung sorgen: Wie sich gängige Probleme von Ingenieur- undPlanungsbüros lösen lassen"In den letzten Jahren ist die Komplexität von Projekten stark gestiegen,