-2,9 % im Jahr 2023 gegenüber 2022 (real, kalender- und saisonbereinigt)+2,6 % im Jahr 2023 gegenüber 2022 (nominal, kalender- und saisonbereinigt)Einzelhandelsumsatz, November 2023 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)-2,5 % zum Vormonat (real)-2,6 % zum Vormonat (nominal)-2,4 % zum Vorjahresmonat (real)+0,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Einzelhandel in Deutschland hat nach einer Schätzung des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Jahr 2023 real (preisbereinigt) 3,1 % weniger Umsatzund nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr2022. Im Vergleich zu 2021, als der bisher höchste Umsatz seit Beginn derZeitreihe im Jahr 1994 erzielt wurde, sank der reale Jahresumsatz 2023voraussichtlich um 3,8 %. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hatte derdeutsche Einzelhandel, unter anderem getragen durch den Internet- undVersandhandel, einen hohen realen Umsatzzuwachs von 4,8 % erzielt, 2021 war derUmsatz nochmals um real 0,6 % gestiegen. Im Gegensatz hierzu war die realeUmsatzentwicklung 2022 und 2023 aufgrund der hohen Preissteigerungen rückläufig.Damit lagen die realen Umsätze im Jahr 2023 noch 1,6 % über demVor-Corona-Niveau des Jahres 2019.Weihnachtsgeschäft im November 2023: Umsatz real 2,4 % niedriger als imVorjahresmonatIn den vergangenen Jahren hat sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts durchSonderaktionen wie den "Black Friday" oder den "Cyber Monday" in den Novembervorverlagert. Im November 2023 setzten die Einzelhandelsunternehmen nachvorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt allerdings real 2,5 % undnominal 2,6 % weniger um als im Oktober 2023, in dem das größte reale Umsatzplusseit über einem Jahr erzielt worden war (revidiert +1,3 % zum Vormonat und +0,2% zum Vorjahresmonat). Im Vorjahresvergleich sank der reale Umsatz im November2023 gegenüber November 2022 um 2,4 %, nominal stieg er allerdings um 0,1 %. DieDifferenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das gestiegenePreisniveau im Einzelhandel wider, wobei sich der Preisauftrieb in der zweitenJahreshälfte 2023 deutlich verlangsamte.Reale Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel auf niedrigstem Niveau der vergangenenJahreDie Auswirkungen des höheren Preisniveaus zeigten sich besonders im Einzelhandelmit Lebensmitteln. Nachdem die realen Umsätze in diesem Bereich im Dezember 2022auf einen Tiefstand gesunken waren, bewegten sie sich im Jahresverlauf 2023 in