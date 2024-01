Berlin (ots) - Der Malerbetrieb Kluge GmbH, ein Meisterbetrieb in 5. Generation,

ist seit mehr als 150 Jahren in Berlin ansässig. Von Maler- und Tapezierarbeiten

bis hin zur umfangeichen Raum- und Fassadengestaltung übernimmt das

Familienunternehmen Aufträge von Privat- und Gewerbekunden, für die

Einraumwohnung bis zum Großprojekt. Durchschnittlich bearbeiten die Experten vom

Malerbetrieb Kluge 1.162 Projekte pro Jahr.



Der Malerbetrieb Kluge garantiert eine termingerechte und exzellente Ausführung

aller Aufträge. Dafür sorgen kompetente Fachkräfte mit viel Erfahrung, sowie die

Verarbeitung qualitativ hochwertiger Produkte namhafter Lieferanten.

Professionelle, moderne Werkzeuge und eine digitale Prozesssteuerung sind

selbstverständlich.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Malerbetrieb Kluge hat sich bei Gewerbekunden aus dem Neubau undSanierungsbereich, bei Hausverwaltungen, sowie öffentlichen Auftraggebern einenhervorragenden Ruf erarbeitet. Zahlreiche Referenzen von eindrucksvollenBauprojekten belegen die gute Arbeit. Großobjekte von Kunden in Berlin - etwaSchulen, Krankenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürokomplexe, Hotels undIndustriehallen - zeigen das gesamte Leistungsspektrum für die Gestaltungverschiedenster Räumlichkeiten und Fassaden.Maler- und Spachtelarbeiten, Sanierung und Lackierung von Fenster, Türen undGeländer, tapezieren und individuelle Wandgestaltungen mit umweltfreundlichenFarben und speziellen Malertechniken, Zierprofilarbeiten, Bodenbelege undBodenbeschichtungen, sowie Fassadensanierung und -dämmung werden von denExperten des Malerbetriebs Kluge in höchster Präzession ausgeführt.Anstricharbeiten von Wand- und Decken auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter,wie in einem Bürokomplex "Unter den Linden" oder 46.000 Quadratmeter in einemneugebauten Oberstufenzentrum gehören ebenso zum Leistungskatalog wie dieGestaltung edler Altbauwohnungen in Berliner Denkmalimmobilien, dieAusgestaltung moderner Dachgeschoßbüros oder ganzer Wohnkomplexe.Bodenbeschichtungen vom Bodensiegel bis zur 2K-Beschichtung werden ebensofachgerecht ausgeführt wie Straßenmarkierungsarbeiten für Parkhäuser undTiefgaragen.Auch sehr speziellen Anforderungen bei der Ausführung bestimmter Arbeiten wirdder Malerbetrieb Kluge gerecht.So werden antimikrobielle Anstriche, nachgefragt meist von Schulen oderKrankenhäusern, hochprofessionell umgesetzt. Es gibt spezielle Innenfarben aufSterionenbasis, die kontinuierlich aktive Ionen bilden und dafür sorgen, dassBakterien direkt auf der Oberfläche abgetötet werden. Eine gute Alternative, umlanganhaltend gegen Bakterien, Viren und Schimmel vorzugehen und ein gutes