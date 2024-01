Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Beschäftigtenzahl um 170.000 und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent gerechnet, berichtet CNBC.



Die Märkte reagierten negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht. Futures auf US-Aktien gaben nach und die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich.



Der DAX verlor nach Veröffentlichung der Daten rund ein Prozent und fiel zeitweise auf 16.449 Punkte. Der robuste US-Arbeitsmarkt mindert den Druck auf die Fed, die Zinsen schneller zu senken.



Der US-Nachrichtensender Bloomberg titelte: "Starker US-Arbeitsmarktbericht verringert Chancen auf Fed-Zinssenkung im März".

