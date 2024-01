Mehr "out" als "in"

Angesichts der weltweiten Krisen und des Streits um den

Bundeshaushalt erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) einen

Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung auch im kommenden Jahr. Das wäre das

zweite Jahr mit schrumpfender Wirtschaft in Folge. "Während die Wirtschaft im

Ausland wächst, stottert der deutscher Wirtschaftsmotor. Deutschland steht unter

den großen Ländern damit völlig alleine da. Das bedeutet: Die Probleme sind

hausgemacht. Andere Wirtschaftsnationen machen es besser", betont

SPECTARIS-Vorsitzender Dr. Bernhard Ohnesorge.



Die Wirtschaft braucht Sicherheit, Unterstützung und positive Signale von der

Politik, aber das Gegenteil ist der Fall. "Die Unsicherheit bei den Unternehmen

ist groß, der Frust wächst.", betont Ohnesorge. Von einer Aufbruchstimmung sei

gerade nichts zu spüren. Ein Grund hierfür: bürokratische Hürden. "Die Politik

beschließt unentwegt zusätzliche administrative Hürden für unsere ohnehin seit

Jahren krisengeplagten Unternehmen. Statt versprochenem Belastungsmoratorium

kommen permanent neue Vorschriften hinzu.", so Ohnesorge weiter. So wurde auf

EU-Ebene in den letzten Jahren permanent Bürokratie aufgebaut, im Jahr 2022

stieg die In-Out-Quote von neuen zu aufgehobenen Rechtsakten auf einen

Rekordwert von 3,5 zu 1. Im Jahr 2023 droht dieses Verhältnis auf über 5 zu

steigen. Die Kernziele der Regelungen sind in den meisten Fällen wichtig, die

Ausgestaltung aber nicht. Regulatorische Rahmenbedingungen, die die

Innovationskraft von Unternehmen globale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen,

müssen auf ein unbedingt erforderliches Mindestmaß begrenzt werden. Dies ist von

entscheidender Bedeutung, um das Risiko der Abwanderung hochinnovativer

Unternehmen aus Deutschland zu reduzieren und die Gründung von Hightech-Startups

zu fördern.