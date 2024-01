Vom LKW des Typs Class 8 wurden im vergangenen Jahr insgesant 42 Stück produziert, davon sind 35 an Kunden in den USA und Kanada ausgeliefert worden.

Die übrigen sieben nutzt das stark umstrittene, auf alternative Antriebsarten spezialisierte Start-up laut eigener Angabe für intensive Feldversuche.

Das mit Brennstoffzelle betriebene Modell ist neben einem mit herkömmlicher Batterie betriebenen LKW das bislang einzige verkaufsfähige Produkt des Unternehmens.

Während Nikola für das batteriebetriebene Modell eine Reichweite von bis zu 530 Kilometer verspricht, soll der Brennstoffzellen-LKW bis zu 800 Kilometer zurücklegen können.

Aktie legt gegen den Trend zu

Die Meldung wurde vom Markt euphorisch aufgenommen, die Aktie konnte gegen den Gesamtmarkttrend 7,5 Prozent zulegen und steigert sich vorbörslich aktuell um weitere zwei Prozent.

Trotz der Erfolgsnachricht sind Anleger weiterhin zu allergrößter Vorsicht aufgerufen. Der Unternehmensgründer ist erst im Dezember wegen Finanzbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Ein frühes Marketing-Video des Unternehmens flog auf – anstatt den gezeigten LKW batteriebetrieben fahren zu lassen, hatte man das Fahrzeug einen Berg hinunterrollen lassen.

Neben Wasserstoff wird hier vor allem Geld verbrannt

Von Profitabilität ist Nikola Lichtjahre entfernt, zwar sitzt das Unternehmen aktuell auf Barreserven in Höhe von 363 Millionen US-Dollar, diesen steht aber ein Verlust von 426 Millionen US-Dollar alleine im letzten Quartal gegenüber. Die nächste Kapitalerhöhung und damit eine weitere Verwässerung der Aktionäre dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

Außerdem sind an der Aktie interessierte Anleger angehalten, zu hinterfragen, ob ein Unternehmen, das jährlich keine 100 Fahrzeuge ausliefert, tatsächlich mit einem Börsenwert von 856 Millionen US-Dollar belohnt werden sollte.

Keine seriöse Geldanlage

Seriöse Investoren machen um das Papier unverändert einen weiten Bogen. Risikoaffine Trader können angesichts der Leerverkaufsquote von fast 18 Prozent auf einen möglichen Short-Squeeze setzen, sollten aber mit engen Stopps arbeiten.

Die Nikola Corporation Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 0,739EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

