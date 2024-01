Mit einem Plus von 39 Prozent seit dem Jahresanfang gehört QuantumScape aktuell mit zu einem der besten Papiere am Markt. Die vermeintliche Erfolgsbilanz relativiert sich mit Blick auf den Langfristchart allerdings schnell.

Gegenüber dem IPO im August 2020 notiert das Papier kaum verändert, gegenüber dem im Dezember 2020 bei 132,73 US-Dollar markierten Allzeithoch hat QuantumScape selbst nach dem Kurssprung von gestern 93 Prozent eingebüßt.

Kurssprung verbessert technische Ausgangslage

Im vergangenen Jahr handelte die Aktie zwar volatil, kam unter dem Strich aber kaum vom Fleck. Nicht besser fällt die Bilanz im Zwei-Jahres-Chart aus:

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/01/05/quantumscape-05012024.png

Trotzdem könnte die Kursexplosion von gestern ihre Wirkung in den kommenden Wochen nicht verfehlen, denn mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist der Aktie ein wichtiger Meilenstein gelungen. Noch im Dezember scheiterte ein Ausbruchsversuch über diesen vielbeachteten Widerstand.

Der im Oktober gestartete, bislang kurzfristige Aufwärtstrend dürfte durch den steilen Anstieg bestätigt sein. Einen solchen Schluss lässt zumindest der Trendstärkeindikator MACD zu, der das Vorzeichen wechseln konnte und damit einen steigenden Trend anzeigt. Zugleich lässt der noch geringe Abstand zur Signallinie eine Trendbeschleunigung in den kommenden Wochen zu.

Kurze Konsolidierung, dann weitere Kursgewinne?

Zumindest aber für die unmittelbar bevorstehenden Tage sollten Anleger zunächst vorsichtig bleiben. Der Kursanstieg gestern hatte zur Folge, dass der Relative-Stärke-Index mit einem Wert von über 70 in den kurzfristig überkaufen Bereich geklettert ist.

Diese Überhitzung könnte für einige Handelsstunden bzw. Handelstage abgebaut werden, ehe die Aktie ihr technisches Potenzial für weitere Kursgewinne ausschöpfen könnte.

Neben der inzwischen konstruktiven Ausgangslage im Chart ist außerdem die hohe Leerverkaufsquote von 17 Prozent zu berücksichtigen. Schon gestern dürften einige short positionierte Marktteilnehmenden ordentlich in Bedrängnis geraten sein.

Ein Trade, aber kein langfristiges Engagement zu empfehlen

Wer kein Trader ist, sondern langfristig investiert, sollte die Aktie meiden. Bislang verfügt QuantumScape über kein operatives Geschäft, weswegen eine fundamentale Bewertung der Aktie unmöglich ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik!

Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.