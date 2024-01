Betroffen seien 1,6 Millionen Tesla-Fahrzeuge , die zwischen August 2014 und Dezember 2023 produziert wurden, darunter lokal gebaute Model 3 und Model Y sowie importierte Premium-Modelle, hieß es in einer Mitteilung der staatlichen Marktregulierungsbehörde.

Tesla hat fast alle jemals in China verkauften Fahrzeuge zurückgerufen. Grund seien Probleme mit dem Fahrassistenzsystem Autopilot, die das Unfallrisiko erhöhen könnten. Das Problem lasse sich aber durch ein Over-the-Air-Update beheben, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Tesla-Fahrer könnten die Autopilot-Funktionen missbrauchen, was das Risiko von Kollisionen erhöhe und ein Sicherheitsrisiko darstelle, so die Behörde. Der Rückruf ist die Reaktion des Autoherstellers auf die Aussage der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) im vergangenen Monat, dass Tesla nicht genug unternehme, um sicherzustellen, dass die Fahrer den Autopiloten korrekt nutzen. Die NHTSA sagte, sie werde eine mehrjährige Untersuchung der Mängel einleiten, um die Wirksamkeit der Nachbesserungen des Unternehmens an zwei Millionen Fahrzeugen zu überwachen.

Teslas Autopilot ist nach Hunderten von Unfällen, von denen einige tödlich endeten, zunehmend in die Kritik geraten. CEO Elon Musk hat wiederholt angekündigt, dass die Welt an der Schwelle zu vollständig selbstfahrenden Autos stehe. Gleichzeitig verlangt er von den Fahrern weiterhin, die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße zu lassen, während sie die Autopilot-Funktionen nutzen, die Tesla als vollautonomes Fahren vermarktet.

Tesla hat außerdem 7.538 Model S Limousinen und Model X SUVs in China zurückgerufen, um zu verhindern, dass sich die Türverriegelungen bei einem Aufprall öffnen. Dieser Rückruf betrifft Fahrzeuge, die zwischen Oktober 2022 und November 2023 produziert wurden, und erfolgt per Over-the-Air-Update.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq liegt die Tesla-Aktie derzeit rund ein Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 235,70 US-Dollar.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 216,1EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion Die Top 3 Dividendenaktien 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen von bis zu zehn Prozent. Jetzt den Die: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen von bis zu zehn Prozent. Jetzt den kostenlosen Report unseres Wall-Street-Experten Bryan Perry herunterladen und mehr erfahren.