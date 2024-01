Singapur (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation und das lokale Unternehmen

Duotech wollten in einer herzerwärmenden Zusammenarbeit den Gemeinschaftsgeist

fördern, um die zurückliegende Weihnachtszeit für Bedürftige ein wenig schöner

zu machen. Im Rahmen der Joy For All Initiative der Vantage Foundation haben die

Mitarbeiter von Duotech die Zeit des Schenkens genutzt, um den Bewohnern des

Chen Su Lan Methodist Children's Home in Singapur Wünsche zu erfüllen.



Im Rahmen dieser Initiative, deren Ziel es ist, lokale Unternehmen zu ermutigen,

ihre Gemeinden aktiv zu unterstützen, suchten die Mitarbeiter von Duotech

persönlich Geschenke für die Kinder des Heims aus und verpackten sie. Jedem

Geschenk lag eine handschriftliche Notiz bei, die die Spende mit einer

persönlichen und bedeutungsvollen Note versah.







Sandy Zhao, Senior Personalmanagerin bei Duotech Pte Ltd, teilte ihre Meinung zuder Initiative mit und erklärte: "Es geht nicht nur um die Geschenke. Es gehtdarum, Freude zu verbreiten und eine sinnvolle Verbindung mit unsererGemeinschaft herzustellen. Durch diese Initiative können wir auf einepersönliche Weise etwas zurückgeben."Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation, schloss sich denWorten an: "Wir glauben, dass es jeder verdient, die Herzlichkeit der Feiertagezu erfahren. Und ganz besonders gilt dies für all jene, die gerade mitHerausforderungen konfrontiert sind. Dies ist unsere Art, einen positivenEinfluss auszuüben."Clara Lick, Partnerschaftsmanagerin des Chen Su Lan Methodist Children's Home,betonte: "Die Initiative der Vantage Foundation ermutigt lokale Unternehmendazu, ihre Gemeinden zu unterstützen. Und sie erinnert uns alle daran, währendder Weihnachtszeit auf Inklusivität zu achten. Es geht darum, einGemeinschaftsgefühl und gemeinsame Verantwortung zu fördern."Die Joy For All Initiative steht im Einklang mit dem Engagement der VantageFoundation, die soziale Verantwortung von Unternehmen zu fördern und diese dazuanzuhalten, sich aktiv an der Verbesserung lokaler Gemeinschaften zu beteiligen.Die Initiative bereitet nicht nur bedürftigen Menschen Freude, sie schärft auchdas Bewusstsein für die Bedeutung der Inklusion während der Festtage, an denenGeschenke verteilt werden. Nicht jeder hat das Glück, die Festtage im Kreiseseiner Familie verbringen zu können. Dies kann eine Quelle von sozialem Stresssein, der das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt.-ENDE-Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, diesich der Sensibilisierung für unsichtbare Nachteile verschrieben hat. DieStiftung wurde im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich mitUnterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks, des UNHCR und des NEOM McLarenExtreme E Teams im Jahr 2023 gegründet. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://www.vantage.foundation/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2309418/Vantage_Foundation_Duotech_join_hands_spread_joy_local_community.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-und-duotech-tun-sich-zusammen-um-allen-menschen-in-der-lokalen-gemeinschaft-freude-zu-bereiten-302024851.htmlPressekontakt:Steven Xie,Geschäftsführender Direktor,Vantage Foundation,steven.xie@vantage.foundationWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172206/5685566OTS: Vantage Foundation