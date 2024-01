(neu: Kurs und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch das Investmenthaus Keefe Bruyette & Woods hat die Aktien der Deutschen Bank am Freitag belastet. Sie verloren 1,2 Prozent auf 12,37 Euro. Damit notierten sie noch unter dem etwas gesenkten Kursziel von 12,50 Euro des Analysten Thomas Hallett, der das Papier zudem von "Market Perform" auf "Underperform" abgestuft hatte. Die Bank of America blickt gleichwohl weiter zuversichtlich auf die Branche. Für die Aktien der Commerzbank ging es um 0,6 Prozent auf 11,53 Euro nach oben.

Für Experte Hallett von Keefe Bruyette & Woods ist der Aktienkurs der Deutschen Bank vorerst genug gestiegen - auch wegen der Aussicht auf zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre. Gleichwohl schwächle der freie Finanzmittelfluss (Free Cashflow) immer noch, und das Ziel für die Eigenkapitalrendite erscheine zunehmend zu optimistisch. Hallets Favorit für 2024 sind die Aktien der britischen Bank Barclays , die am Freitag in allgemein schwächeren Branchenumfeld allerdings auch unter Druck gerieten.